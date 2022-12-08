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Google объединит команды сервиса Maps и приложения для навигации Waze

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Google (входит в структуру Alphabet Inc.) планирует объединить более 500 человек, которые работают над навигационным приложением Waze, с сотрудниками, отвечающими за картографический сервис Google Maps, на фоне стремления сократить расходы и упростить операции.

Объединение начнется 9 декабря, сообщил The Wall Street Journal представитель компании. Waze сольют с подразделением Geo, которое отвечает за продукты Maps, Earth и Street View.

Главный исполнительный директор Waze Неха Парих покинет свой пост после переходного периода. В Google обещают, что Waze останется самостоятельным бизнесом, и не планируют увольнений в рамках реорганизации.

Google рассчитывает, что реструктуризация позволит устранить пересекающиеся задачи в работе над продуктами Waze и Maps. При этом компания выразила приверженность дальнейшему развитию Waze.

С начала 2022 года капитализация Alphabet упала на 34,5%.

Waze Google Maps Alphabet Неха Парих США
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