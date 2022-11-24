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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Google планирует уволить 10 тысяч сотрудников

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Google (входит в структуру Alphabet Inc) рассматривает возможность увольнения 10 тысяч сотрудников, или 6% от общего числа работников, с наихудшими показателями KPI, пишет издание The Information.

Ранее о масштабных сокращениях штата сообщили многие другие ИТ-гиганты, включая Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), HP Inc. и Cisco Systems Inc.

Представители Google отказались комментировать возможные увольнения в ответ на запрос MarketWatch.

Google, как и другие компании сектора, активно наращивала число сотрудников во время пандемии коронавируса на фоне резкого увеличения спроса на их услуги. В свою очередь, это привело к росту операционных расходов.

"Увольнения только начались, - сказал известный предприниматель в ИТ-сфере и глава компании C3.ai Inc. Томас Сибел. - Это коснется и крупных, и мелких компаний. Будет нелегко, но когда все закончится, отрасль оздоровится".

Акции Alphabet подорожали на 1,45% в среду. С начала года капитализация компании сократилась на треть, до $1,26 трлн, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 15,5%.

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