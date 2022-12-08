"Газпром" оценил свои налоговые платежи в более 5 трлн рублей за 2022 год

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" по итогам 2022 года заплатит в бюджетную систему РФ более 5 трлн рублей налогов, сообщил начальник департамента компании Карен Оганян на Петербургском налоговом форуме.

"Соответственно, по итогам 2022 года "Газпром" станет крупнейшим налогоплательщиком в стране", - сказал он.

Он добавил, что налоговые поступления от "Газпрома" в бюджет Петербурга составят одну пятую часть доходов города.

Согласно отчету "Газпрома", в 2021 году совокупные налоговые платежи составили 3,31 трлн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее говорил, что объем доходов бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 1 трлн рублей.