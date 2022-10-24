"Газпром" выплатит рекордные дивиденды и начнет платить повышенный НДПИ

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Главный эмитент российского фондового рынка ПАО "Газпром" на этой неделе выплатит инвесторам рекордные дивиденды (промежуточные за первое полугодие 2022 года).

Дивиденды

Эмитент выплатит по 51,03 руб. на акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 1 трлн 208,059 млрд руб. Это ровно 50% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" за первое полугодие 2022 года по международным стандартам финансовой отчетности.

Как сказано в решении собрания акционеров ПАО, на 24 октября установлена дата завершения выплаты промежуточных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Газпром" лицам выплаты будут завершены 15 ноября. Реестр для получения дивидендов закрыт по состоянию на 11 октября.

В Банке России допустили, что часть средств, которые получат акционеры "Газпрома" в виде рекордных в истории компании дивидендов, попадут в итоге на фондовый рынок.

"Что сделают инвесторы с этими деньгами? Не знаю, такие оценки давать не готов. Другой вопрос, что если мы смотрим на структуру рынка, у нас очень сильную долю стали занимать физические лица, они стали большими игроками, они покупают, поэтому не исключаю, что, возможно, и туда потратят", - прокомментировал ранее в этом месяце журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния.

Налоги

Также на этой неделе "Газпром" впервые выплатит повышенный налог на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа. Дополнительные выплаты составят 416 млрд рублей в месяц за сентябрь, октябрь и ноябрь (всего на общую сумму почти 1,25 трлн руб.). Срок оплаты сентябрьского НДПИ - 25 октября. Также в эту дату платятся НДС и акцизы.

Соответствующий законопроект принимался Госдумой 30 июня - точно в день годового собрания акционеров, которое внезапно отказалось от выплаты дивидендов по итогам 2021 года. Совпали не только сроки принятия решения о дополнительных налогах и невыплате дивидендов, но и суммы: 1,248 трлн рублей налогов и 1,244 трлн руб. отклоненных дивидендов (из расчета 52,53 руб. на акцию).

Новость обвалила акции "Газпрома" практически на треть, потянув за собой весь российский фондовый индекс и вызвав волну margin-call.

Спустя два месяца, в конце августа, комментируя предстоящее собрание по вопросу промежуточных дивидендов, заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов отмечал: "В дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли".