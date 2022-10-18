Поправки об изъятиях у "Газпрома" 1,8 трлн рублей через НДПИ прошли I чтение

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые вводят для "Газпрома" "нашлепку" к НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, а также с 1 июля 2023 года корректируют базу расчета НДПИ.

Законопроект № 201629-8 правительство внесло в Думу 28 сентября, вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета. Он предполагает ряд налоговых новаций по изъятию доходов через НДПИ не только у газовой, но и нефтяной и угольной отраслей.

"Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями - собственниками объектов Единой системы газоснабжения, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается: за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей; за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно, на величину 50 000, выраженную в миллионах рублей", - говорится в законопроекте.

В июне Госдума уже принимала закон о введении дополнительного ежемесячного изъятия у "Газпрома" через НДПИ в размере 416 млрд рублей с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.

Рассматриваемый законопроект также меняет с июля 2023 года саму базу расчета НДПИ.

По действующему законодательству (статья 342 НК), базовая ставка НДПИ при добыче горючего природного газа составляет 35 рублей за 1000 куб. м. При этом указанная налоговая ставка умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа (Кс). Полученное произведение суммируется со значением показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг). Принятый в первом чтении законопроект предлагает суммировать к транспортным расходам еще одну составляющую, коэффициент Ккг.

Предполагается, что этот коэффициент будет принимать значение 134 с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года - 285 и с 1 июля 2025 года - 305.

Дополнительные доходы федерального бюджета от корректировки самого механизма расчета НДПИ на природный газ и от введения с 1 января 2023 года "нашлепки" к НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно могут составить в 2023 году 628,3 млрд рублей, в 2024 году - 699,9 млрд рублей, в 2025 году - 749,6 млрд рублей, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

Ранее, при подготовке законопроекта, Минфин рассматривал идею повышения экспортной пошлины на газ. Предполагалось, что она вырастет с 30% до 50% при превышении экспортных цен на газ порога в $300 за 1000 куб. м. Однако, по словам замглавы Минфина Алексея Сазанова позже было решено заменить этот механизм "нашлепкой" к НДПИ. "После консультаций с компанией, чтобы обеспечить стабильность поступлений в бюджет, был выбран вариант через НДПИ. У нас фиксированные слагаемые при расчете НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно, цена на внешних рынках никак не влияет на это фиксированное слагаемое, поэтому конечно это более стабильный вариант в отличие от экспортной пошлины", - пояснял Сазанов.