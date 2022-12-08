Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Источник узнал о плане централизовать на 2 месяца в федбюджете 46% НДПИ от "АЛРОСА"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство предлагает временно, на два месяца, централизовать в федеральном бюджете 46% от НДПИ, которое уплачивает "АЛРОСА", при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ; сейчас 100% НДПИ идет в регионы.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки данного законопроекта, норма будет действовать с 10 марта по 10 мая 2023 года.

"Установить, что с 10 марта по 10 мая 2023 г. включительно налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, исчисленный налогоплательщиками, в которых прямо участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 г. включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 46% и бюджеты субъектов РФ по нормативу 54%", - говорится в подготовленном законопроекте.

Источник напомнил, что в соответствии с действующим Бюджетным кодексом суммы налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов подлежат зачислению в бюджеты регионов по нормативу 100%. При этом до 1 января 2007 года для НДПИ на природные алмазы были установлены другие нормативы отчислений: в федеральный бюджет - 40%; в бюджет региона - 60%.

По словам собеседника агентства, планируется, что Госдума рассмотрит соответствующий законопроект уже на следующей неделе.

АЛРОСА Якутия Правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Структура "Росатома" подала иск к Навальному

ЕК предложила запретить поставлять в Россию авиадвигатели и ноутбуки

В ФНС заявили, что мораторий на банкротства при изменении правил можно применять более длительно

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Цена газа в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });