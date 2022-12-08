Источник узнал о плане централизовать на 2 месяца в федбюджете 46% НДПИ от "АЛРОСА"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство предлагает временно, на два месяца, централизовать в федеральном бюджете 46% от НДПИ, которое уплачивает "АЛРОСА", при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ; сейчас 100% НДПИ идет в регионы.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки данного законопроекта, норма будет действовать с 10 марта по 10 мая 2023 года.

"Установить, что с 10 марта по 10 мая 2023 г. включительно налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, исчисленный налогоплательщиками, в которых прямо участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 г. включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 46% и бюджеты субъектов РФ по нормативу 54%", - говорится в подготовленном законопроекте.

Источник напомнил, что в соответствии с действующим Бюджетным кодексом суммы налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов подлежат зачислению в бюджеты регионов по нормативу 100%. При этом до 1 января 2007 года для НДПИ на природные алмазы были установлены другие нормативы отчислений: в федеральный бюджет - 40%; в бюджет региона - 60%.

По словам собеседника агентства, планируется, что Госдума рассмотрит соответствующий законопроект уже на следующей неделе.