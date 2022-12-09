Временное изменение НДПИ для "АЛРОСА" может принести бюджету еще 19 млрд рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минфин готовит поправки, по которым "АЛРОСА" может выплатить в бюджет в I квартале 2023 года дополнительно 19 млрд рублей, сказал в комитете по бюджету Госдумы директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов.

"У нас в настоящее время в Налоговый кодекс вносится изменение об увеличении на ограниченный срок, на I квартал 2023 года, НДПИ на 19 млрд рублей на природные алмазы, которые добываются компанией "АЛРОСА", - сказал он.

"Планируется изменение Налогового кодекса, но пока мы поправки не получили", - заметила первый зампред комитета по бюджету Ольга Ануфриева.

"Мы соответствующие поправки подготовили, в понедельник они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности и на следующей неделе внесены в Госдуму", - объяснил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Одновременно комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственные поправки в Бюджетный кодекс, которые временно, на два месяца меняют действующее перераспределение зачисления НДПИ от добычи алмазов в бюджетную систему. Сейчас 100% НДПИ от добычи природных алмазов идет в региональные бюджеты. Поправки предлагают для "АЛРОСА" с 10 марта по 10 мая 2023 года централизовать в федеральном бюджете 46% от НДПИ, при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ.

"Установить, что с 10 марта по 10 мая 2023 г. включительно налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, исчисленный налогоплательщиками, в которых прямо участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 г. включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 46% и бюджеты субъектов РФ по нормативу 54%", - говорится в одобренных поправках.

"Это позволит, в том числе региону Саха-Якутия компенсировать выпадающие доходы из определенных мероприятий "АЛРОСА" по невыплате дивидендов и обеспечить бюджет региона", - сказал Романов на заседании комитета.

Ольга Ануфриева отметила, что обе поправки (в части перераспределения НДПИ между бюджетами и в части увеличения НДПИ в I квартала 2023 года) необходимо синхронизировать. "Чтобы не получилось так, что мы эту норму (поправка в Бюджетный кодекс - ИФ) примем, а налоговая запоздает", - отметила Ануфриева.

Сейчас "АЛРОСА" платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.