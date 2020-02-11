Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал предложения о повышении налога на добычу полезных ископаемых для ряда ненефтегазовых отраслей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

Наиболее серьезно потенциальные нововведения могу затронуть угледобычу, говорят собеседники издания. Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое. Оно учитывает конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей (не будет использоваться в случае падения экспортных цен ниже определенного уровня). В условиях 2018 года это дало бы бюджету 40 млрд рублей, а рентабельность продаж угольных компаний сократило на 3 процентных пункта, в среднем до 21%.

Между тем представитель Минфина сообщил, что никаких законопроектов на этот счет ведомство не разрабатывает.

По данным "Коммерсанта", Минфин обдумывает и изменение расчета НДПИ для алмазов (сейчас ставка составляет 8% от стоимости). Прейскуранты цен на необработанные алмазы, в соответствии с которыми ведется оценка, подлежат ежеквартальному пересмотру с учетом мировых цен. Процедура занимает 1-2 месяца, и цены теряют актуальность. Минфин же предлагает использовать для расчета НДПИ фактические цены реализации камней, а не цены прейскурантов, обновляемых ежеквартально, но не ниже цен их первичной оценки, поясняет газета. В этом случае бюджет мог бы дополнительно получить около 3,3 млрд рублей в год.

Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть вопрос об уровне НДПИ при производстве минеральных удобрений, пишет "Коммерсантъ". Речь идет о том, чтобы облагать налогом не объем добытой продукции, а финансовый результат - разницу между выручкой от продажи сырья и понесенными расходами.

По подсчетам аналитиков "ВТБ Капитала", реализация описанных газетой предложений на практике снизит EBITDA Evraz, "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" на 2,8%, 0,5% и 0,3% (относительно прогнозных показателей на 2020 год), и будет нейтральна для "Новолипецкого металлургического комбината". У "АЛРОСА" EBITDA в новой схеме расчета НДПИ снизилась бы на 3%.