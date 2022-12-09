Нефть дорожает в пятницу после пяти сессий в минусе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки умеренно растут утром в пятницу, немного восстанавливаясь после серии снижений, длившейся пять сессий подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени составляет $76,69 за баррель, что на $0,54 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,02 (1,3%), до $76,15 за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,97 за баррель, что на $0,51 (0,71%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $0,55 (0,8%), до $71,46 за баррель.

В четверг Brent завершила торги на минимуме с 24 декабря прошлого года, WTI - с 21 декабря, согласно данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы по-прежнему оценивают возможные последствия потолка цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире, пишет MarketWatch.

Трейдеры обращают все больше внимания на спрос после решения ОПЕК+ не менять квоты на добычу на минувших выходных, отметил Тайлер Ричи из Sevens Report Research.

Кроме того, опубликованный в среду отчет министерства энергетики США, продемонстрировавший значительное сокращение запасов нефти и существенное увеличение резервов бензина и дистиллятов, "указал на некоторое ослабление потребительского спроса по мере приближения к концу года", добавил эксперт.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода Keystone мощностью 610 тыс. баррелей в сутки из-за утечки нефти в штате Небраска.

"Это важнейший источник поставок сырья для нефтеперерабатывающих комплексов на побережье Мексиканского залива, и нефть будет испытывать поддержку до тех пор, пока проблема не будет устранена", - написали аналитики StoneX.