Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС вырос на 0,02% на старте торгов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне слабости нефти, в то время как внешние фондовые площадки подают коррекционные сигналы. Среди лидеров снижения несколько организаций финансового сектора; индекс РТС не претерпел заметных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3% и составил 2177,82 пункта (-0,3%), индекс РТС вырос на 0,02%, до 1096,81 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,9%.

Доллар подешевел на 23 копейки, до 62,54 рубля.

Подешевели расписки TCS Group (-0,9%), акции "Интер РАО" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), МТС (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ММК (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции НЛМК (+1,3%), "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают на российском рынке акций очередной безыдейный низковолатильный день - инвесторы замерли в ожидании катализаторов, которые вряд ли появятся до конца этого года. Для американских рынков основным ключевым событием этого месяца будет заседание Федеральной резервной системы, результаты которого буду объявлены 14 декабря.

Продажа НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Италии компании Crossbridge позволит ликвидировать актив, простаивающий из-за эмбарго ЕС, а вырученные средства снизят давление на дивиденды от запланированного ускоренного погашения иностранных долговых обязательств, отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, настроения на мировых рынках в пятницу улучшились, котировки нефти Brent стараются подрасти.

На российском рынке акций финансовый сектор остается под давлением из-за опасений, связанных с планами введения Западом 9-го санкционного пакета против России. Для акций "Норникеля" негативом выступают новости об увеличении капитальных затрат компании в 2 раза, что негативно скажется на дивидендах. Индекс МосБиржи в пятницу продолжит консолидироваться в верхней части диапазона 2150-2200 пунктов на фоне отсутствия корпоративных идей для формирования направленной динамики, полагает Головинов.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, текущий уровень котировок российской нефти Urals очень близок к установленному Западом лимиту цены для России, что нивелирует эффект этой ограничительной меры и поэтому не вызовет заметного снижения котировок акций нефтяных компаний. Поводом для нисходящей коррекции нефти на неделе стали опасения по поводу рецессии в США и снижения спроса в Китае - даже несмотря на ослабление карантинных мер. Новости и ожидания могут быть быстро отыграны, и на следующей неделе вероятен подъем цены на нефть Brent выше $80 за баррель.

На российском рынке акций в пятницу ожидаются разнонаправленные движения котировок "фишек", лидерами роста могут стать акции металлургических компаний, полагает Ващенко.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq, индикатор S&P 500 (+0,8%) прервал 5-дневное падение благодаря позитивным корпоративным новостям.

По данным Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тысячи - до 230 тысяч человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали именно такой подъем этого показателя с ранее объявленного уровня.

В пятницу Минтруда обнародует отчет о динамике цен производителей в стране за прошедший месяц, который может стать одним из сигналов ослабления инфляционного давления. Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов роста цен производителей в ноябре до 7,2% в годовом выражении по сравнению с 8% в октябре, по данным Trading Economics.

На следующей неделе рынок ожидает ноябрьских данных о динамике потребительских цен и заседания ФРС.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

В Гонконге активно дорожают акции китайских девелоперов на новости о том, что один из представителей сектора - Sunac China Holdings Ltd. - достиг определенных успехов в деле реструктуризации долга. Компания сообщила, что разработала план по конвертации бондов на сумму от $3 млрд до $4 млрд, по которым она объявила дефолт в мае, в акции. Для покрытия оставшейся задолженности застройщик планирует выпустить новые долларовые облигации.

Между тем темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,6% в годовом выражении после подъема на 2,1% в октябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем также ожидали замедления темпов роста до 1,6%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце упали на 1,3% в годовом выражении - так же, как и в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал большее снижение показателя - на 1,4%. Падение цен было отмечено по итогам второго месяца подряд. До этого они не уменьшались с декабря 2020 года.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх после 5-дневного снижения, в результате которого котировки обновили минимумы с декабря прошлого года. Тем не менее текущая стоимость Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7%, до $76,68 за баррель (-1,3% в четверг), январские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на 0,8%, до $72,03 за баррель (-0,8% накануне).

Инвесторы по-прежнему оценивают возможные последствия "потолка" цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире, пишет MarketWatch.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода Keystone мощностью 610 тысяч баррелей в сутки из-за утечки нефти в штате Небраска.