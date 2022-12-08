Банк России отметил влияние price cap на рынок нефти еще до его вступления в силу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Потолок цен на российскую нефть начал влиять на каналы ее сбыта еще до официального введения этого механизма: некоторые игроки мирового рынка строили свою стратегию на ожиданиях последствий price cap, говорится в обзоре Банка России "Региональная экономика" за октябрь и ноябрь.

По данным ЦБ, некоторые азиатские НПЗ стали приостанавливать закупки нефти марки ESPO (поставляемой через систему нефтепроводов "Восточная Сибирь - Тихий океан"), ожидая возможного снижения цен на сырье из России из-за введения потолка цен.

В то же время, поскольку экспорт нефти, добываемой в Сибирском округе, преимущественно ориентирован на азиатский рынок с поставками через ВСТО, прямые западные санкции почти не влияют на объемы нефтедобычи в макрорегионе, говорится в отчете.

В обзоре отмечается, что крупные нефтедобывающие компании Сибирского округа оценивают состояние отрасли как стабильное и до конца года не ожидают сокращения добычи. Основной объем добываемого в Сибири сырья перерабатывается на НПЗ этого макрорегиона. Крупные сибирские НПЗ продолжают загружать свободные мощности и увеличивать объемы переработки нефти. В октябре производство автомобильного бензина выросло почти на 30% в годовом выражении, дизельного топлива - на 24%, говорится в докладе.

"Несмотря на возникшие сложности с поставками оборудования, крупнейшие компании по добыче нефти продолжали реализацию инвестиционных проектов в полном объеме без переноса сроков", - отмечается в отчете.