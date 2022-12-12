Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, "НЛМК" вышел в лидеры на новостях о дивидендах

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры и попыток нефти скорректироваться вверх; индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,2%, индекс РТС просел на 0,1%. Лидируют в росте акции "Новолипецкого металлургического комбината" на новостях о рекомендациях дивидендов за девять месяцев.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2181,06 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1098,34 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,9%.

Доллар подрос до 62,58 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,9%, до 107,56 рубля), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,7% "префы"), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы").

Совет директоров группы "НЛМК" рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. Окончательное решение о выплате будет принято на внеочередном собрании акционеров 31 декабря 2022 года.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,5%), "Московской биржи" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "АЛРОСА" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, вышедшие в США в пятницу сильные статданные оказали негативное влияние на рынок акций, так как у ФРС появилось больше факторов в пользу сохранения жесткой политики, поскольку, несмотря на повышение ставки, американская экономика пока справляется с этим.

В понедельник рынки в Азии снижаются, индексы Китая и Гонконга под давлением из-за резкого роста числа новых заражений в КНР, что стало следствием ослабления карантинных ограничений Пекина.

На текущей неделе возможно повышение аппетита к риску благодаря вероятному улучшению инфляционной ситуации в США, в этом случае индекс МосБиржи сможет вновь стать выше отметки 2200 пунктов. Однако говорить о формировании тренда пока рано, считает Головинов.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, в понедельник вероятно разнонаправленное движение котировок российских акций. Лидерами роста могут стать акции металлургических компаний.

Акции "АЛРОСА" остаются под давлением продаж на новостях об увеличении НДПИ. В настоящее время компания не раскрывает операционные и финансовые показатели. Ранее объем выплат по НДПИ составлял 13-23 млрд руб. в год, что эквивалентно примерно 5-8% выручки компании. По данным источников, близких к Минфину, в первом квартале увеличение ставки НДПИ принесет в бюджет дополнительно 19 млрд руб. По всей видимости, это окажет негативное влияние на дивиденды "АЛРОСА" по итогам 2022 года. В этом году выплат акционерам не проводилось, а в 2021 году дивиденды составили 64 млрд руб., несмотря на спад на рынке бриллиантов во время пандемии COVID-19, отмечает Ващенко.

В мире

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-0,9% на фоне статданных о динамике цен производителей в США в ноябре; неделя также завершилась снижением: Dow Jones опустился на 2,8%, показав максимальное падение за неделю с сентября, S&P 500 потерял 3,4%, Nasdaq - почти 4%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на 7,4% в годовом выражении и на 0,3% относительно октября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 7,2%, второго - на 0,2%. Рост цен в годовом выражении был минимальным с мая прошлого года, однако превысил прогнозы аналитиков.

Во вторник, 13 декабря, накануне подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), будут опубликованы данные о динамике потребительских цен в Штатах за прошлый месяц. Аналитики прогнозируют, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.

Следом снижается в понедельник фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел менее чем на 0,1%).

Трейдеры на этой неделе ждут заседаний крупных центробанков. Вечером в среду итоги двухдневного заседания подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласят решения относительно денежно-кредитной политики в четверг.

В центре внимания также остается ситуация с коронавирусом в Китае на фоне смягчения Пекином ряда жестких ограничений в стране.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены подросли после рекордного более чем за восемь месяцев падения по итогам минувшей недели, однако цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $76,39 за баррель (+0,4% и -0,1% в пятницу), январская цена WTI - $71,51 за баррель (+0,7% и -0,6% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года.

Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу рецессии в мировой экономике и спроса на топливо в Китае.

Трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо.

Кроме того, инвесторы оценивали введение "потолка" цен на российскую нефть и новости об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы и составило 625, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель снизился впервые за шесть недель.