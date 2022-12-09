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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Brent подорожала до $76,64 за баррель

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на торгах в пятницу, но все еще могут продемонстрировать недельное снижение на фоне опасений по поводу мирового спроса на энергоносители.

К 18:24 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,64%), до $76,64 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,68 (0,95%) - до $72,14 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,8%, причем обе марки обновили минимумы с конца декабря прошлого года на опасениях замедления роста мировой экономики и сокращения спроса на топливо. С начала недели цены на нефть опустились более чем на 9%.

Аналитики ING прогнозируют, что средняя цена нефти Brent в 2023 году составит $104 за баррель.

"По-прежнему существует много неопределенности в отношении поставок российской нефти, учитывая запрет Европейского союза, - говорится в обзоре банка. - Тем не менее, мы полагаем, что российские поставки значительно сократятся в начале следующего года - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки в годовом исчислении в первом квартале".

Это в сочетании с продолжающимся сокращением предложения со стороны ОПЕК+ предполагает, что ситуация на нефтяном рынке будет становиться все более жесткой в течение 2023 года. Рост поставок из США не сможет восполнить этот пробел, полагают аналитики.

В 2024 году средняя стоимость нефти этой марки ожидается на уровне $90 за баррель, в 2025 году - $75 за баррель.

Brent WTI ОПЕК ING США
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