Котировки Brent превысили $78 за баррель

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к уверенному росту на торгах в понедельник, трейдеры оценивают новости, касающиеся нефтепровода Keystone, а также сигналы из Китая.

Высокая волатильность рынка также объясняется предстоящими заседаниями крупнейших мировых центробанков, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

"Решения по процентным ставкам ФРС и других центробанков, включая ЕЦБ, на этой неделе прольют свет на то, как монетарные регуляторы оценивают ситуацию в мировой экономике", - сказал Bloomberg аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

К 18:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,92 (2,52%), до $78,02 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) кна $2,31 (3,25%), до $73,33 за баррель.

Смягчение карантинных ограничений в Китае вслед за массовыми протестами вызвало волну оптимизма в отношении перспектив экономики КНР и спроса на нефть. Однако заболеваемость COVID-19 в Китае продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.

Эксперты также пытаются оценить возможные последствия закрытия нефтепровода Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США. Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, заявила, что продолжает вести работы по устранению неполадок, но не уточнила сроки возобновления прокачки нефти по Keystone.