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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Котировки Brent превысили $78 за баррель

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к уверенному росту на торгах в понедельник, трейдеры оценивают новости, касающиеся нефтепровода Keystone, а также сигналы из Китая.

Высокая волатильность рынка также объясняется предстоящими заседаниями крупнейших мировых центробанков, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

"Решения по процентным ставкам ФРС и других центробанков, включая ЕЦБ, на этой неделе прольют свет на то, как монетарные регуляторы оценивают ситуацию в мировой экономике", - сказал Bloomberg аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

К 18:15 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,92 (2,52%), до $78,02 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) кна $2,31 (3,25%), до $73,33 за баррель.

Смягчение карантинных ограничений в Китае вслед за массовыми протестами вызвало волну оптимизма в отношении перспектив экономики КНР и спроса на нефть. Однако заболеваемость COVID-19 в Китае продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.

Эксперты также пытаются оценить возможные последствия закрытия нефтепровода Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США. Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, заявила, что продолжает вести работы по устранению неполадок, но не уточнила сроки возобновления прокачки нефти по Keystone.

Brent WTI США ФРС Keystone Ки тай
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