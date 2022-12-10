Миллер назвал развитие темы газового хаба в Турции главным итогом встречи с Эрдоганом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос создания газового хаба в Турции получил дальнейшее развитие в ходе визита делегации "Газпрома" в Турцию.

Председатель правления концерна Алексей Миллер, отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, сказал: "Конечно же, это газовый хаб".

Как сообщалось, в пятницу состоялся рабочий визит делегации "Газпрома" в Турцию. В рамках визита в Стамбуле состоялась встреча Миллера и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза. На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

"Газпром" поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным через Черное море.