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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" обсудил с руководством Турции вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба.

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Как говорится в сообщении "Газпрома", в рамках визита в Стамбуле состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с участием министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Турция Газпром газ Реджеп Тайип Эрдоган Алексей Миллер
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