Новак привел подробности проекта по созданию газового хаба в Турции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В проекта газового хаба, создание которого в Турции сейчас обсуждается, смогут участвовать не только российские поставщики, но и другие экспортеры, сказал телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Речь идет о создании хаба, на котором бы формировалась цена рыночным способом, альтернативным от тех, которые сегодня формируются на голландской, английской или других торговых площадках, где зачастую мы видим, что непонятно как формируется цена, работают боты, которые активно участвуют в торговле и цены иногда носят необъективный характер", - отметил он.

"Сейчас "Газпром" активно работает с турецкими коллегами, с другими возможными участниками этого проекта из других стран (в Европу по южному направлению поставляют и Алжир, и Катар, и Азербайджан - ИФ). Речь идет не только о площадке и о биржевой торговле, но и о развитии инфраструктуры, об увеличении объемов поставок по южному направлению. Сейчас идет активная работа, и я думаю, что в течение 2023 года будут выработаны и приняты решения", - добавил вице-премьер.

Президент Владимир Путин ранее предложил проложить новые нитки газопровода из России в Турцию, а также создать на границе Евросоюза газовый хаб, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе. В середине ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сотрудничать по любым вопросам, связанным с газопроводами или СПГ .

"В данной связи проводим активные переговоры со многими странами: от Центральной Азии и Средиземного моря. Готовимся создать в Турции газовый рынок, который объединит на одной площадке более одного игрока, позволит заключать контракты, и тем самым формировать цены на газ", - сказал он тогда.

"Газпром" поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным через Черное море.