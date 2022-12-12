Депутаты предложили запретить в РФ работу агрегаторов такси с иностранными акционерами

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ко второму чтению правительственного законопроекта о такси добавил поправку, которая запрещает деятельность в РФ служб заказа такси с иностранными владельцами, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с этим предложением.

Предполагается, что запрет не будет касаться стран-членов Евразийского экономического союза или тех, по которым будет дано отдельное разрешение президента РФ.

Среди прочего комитет по транспорту также добавил нормы об обязательном профессиональном обучении в области такси и составлении рейтингов водителей.

Проект закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты" правительство внесло в Госдуму в мае, в июле он был принят в первом чтении.

Государственно-правовое управление президента, рассмотрев представленные комитетом поправки, сообщило его председателю Евгению Москвичеву, что они носят концептуальный характер, из-за чего потребуется согласование с правительством, сообщил источник "Интерфакса".

Иностранные владельцы есть у большинства

Сейчас иностранные владельцы - или миноритарии, или контролирующие собственники - имеются у большинства крупнейших компаний-агрегаторов, сказал "Интерфаксу" зампредседателя "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. "Деловая Россия" наряду с другими бизнес-организациями участвует в работе над законопроектом и выступает против этого предложения.

По словам зампредседателя организации, важен не факт акционерной структуры таких компаний, а исполнение требований российского законодательства.

"Мы категорически против такого подхода, это неразумно. Если есть риски - давайте их описывать, давайте искать другие пути снижения этих рисков", - сказал он.

Под действие законопроекта в этой редакции может подпасть один из крупнейших игроков рынка такси - "Яндекс.Такси", совместное предприятие "Яндекса" и американской Uber Technologies, зарегистрированное в Нидерландах. В скором времени "Яндекс" может провести реструктуризацию, чтобы разделить российский и зарубежный бизнесы, однако как именно это повлияет на судьбу СП, пока неясно.

Обсуждение регулирования такси в РФ ведется уже несколько лет. Так, с 2018 года Госдума рассматривала законопроект группы депутатов (одним из составителей проекта закона был глава комитета ГД Евгений Москвичев), который отклонили только в этом году.