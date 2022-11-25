"Яндекс" планируют разделить на российский и международный бизнесы

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" в скором времени может провести корпоративную реструктуризацию, в рамках которой компания будет разделена на российский и международный бизнесы.

В рамках этого процесса головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, выйдет из числа владельцев российского бизнеса, говорится в сообщении компании. Международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудфандинга перейдут к нидерландской компании. В будущем эта структура сменит свое название, бренд "Яндекса" останется за российской компанией.

Российский бизнес, который будет выделен в отдельную группу компаний, планируется передать в "управление менеджмента" "Яндекса", сказано в сообщении. Какое именно содержание вкладывается в данном случае в термин "управление", не уточняется. Другие детали также пока не раскрыты.

Реструктуризация должна быть одобрена акционерами Yandex N.V. Дата проведения годового собрания пока неизвестна.

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