В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам заказов такси

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму новую версию закона об агрегаторах такси, которая, в частности, обяжет службы заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) доступ к базам данных обработки и передачи заказов.

В проекте закона (121564-8), размещённом в среду в базе данных Думы, прописывается обязанность службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ автоматизированный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

При этом, согласно заключению Минюста РФ к законопроекту, данная норма "представляется трудно реализуемой".

Новый проект закона также предусматривает возможность для самозанятых водителей работать через службы заказа такси.

Сейчас законодательством РФ не предусмотрена возможность оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа самозанятыми гражданами (физическими лицами) без образования юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Проект закона предусматривает возможность получения разрешения на работу в такси самозанятыми физическими лицами при условии заключения договора со службой заказа легкового такси.

Вместе с тем вводится ряд ограничений при допуске к управлению легковым такси: водитель не может быть таксисом до истечения одного года со дня окончания срока лишения его права управления автомобилем. Также не может управлять легковым такси человек, имеющий за период, предшествующий дню перевозки, более трёх неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД.

Затраты на реестры

Законопроектом предлагается установить три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Для обеспечения их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой, по информации Ространснадзора, составит 55 млн руб. Расходы планируются финансировать за счёт средств федерального бюджета.

В целом нормы о создании реестров потребуют единовременных затрат в субъекте РФ в размере от 30 до 100 млн рублей, ежегодных затрат в субъекте РФ на обслуживание и модернизацию информационных систем от 10 до 30 млн рублей в год, говорится в пояснительной записке.

Солидарная ответственность

Также проект закона нацелен на урегулирование вопроса об ответственности службы заказа легкового такси за ущерб, причинённый в результате ДТП при перевозке пассажиров и багажа

Сейчас службы заказа такси настаивают на исключительно информационно-посредническом характере отношений между службой заказа такси, перевозчиком и пассажиром, что позволяет считать службу заказа такси лишь площадкой для совершения сделок и не включает в число лиц, ответственных за качество такой перевозки или причинённый вред, говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, служба заказа такси несёт солидарную ответственность с перевозчиком, который является физическим лицом, в части причинённого при перевозке легковым такси жизни, здоровью или имуществу пострадавшего лица реального ущерба, непокрытого страховым возмещением.

Внешний вид и контроль

Согласно проекту закона, легковое такси должно иметь на кузове "цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке", а также на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Легковое такси оснащается устройством контроля за вниманием и усталостью, сонливостью водителя, говорится в проекте закона.

Тарифы такси

Тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчикам легковых такси, предусматривает документ. Также расчёт размера платы за перевозку может производится в соответствии с показаниями таксометра.

При этом нормативным правовым актом Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, или граничащего с ними субъекта РФ может быть установлен минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа.

Это положение вызвало критику Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Там считают, что "предлагаемые меры будет сложно реализовать на практике в отношении заказов из других регионов для поездок в Москву, Санкт-Петербург и Севастополь".

"Это может повлечь недобросовестную конкуренцию со стороны перевозчиков, которые зарегистрированы в других населённых пунктах, но выполняют заказы на территории названных городских агломераций", - говорится в заключении Института.

Что смогут решать регионы

Законопроект предусматривает, что в целях оптимизации нагрузки на улично-дорожную сеть законом Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, или граничащего с ними субъекта РФ может устанавливаться максимальное количество легковых такси, используемых перевозчиками на территории этого субъекта.

Также, согласно проекту закона, нормативным правовым актом субъекта РФ могут быть установлены запреты "на предложение услуги по перевозке легковым такси" на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг.

Предполагается, что положения законопроекта вступят в силу с 1 сентября 2022 года, однако некоторые его части вступят в силу с 1 марта 2023 года.