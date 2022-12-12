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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Великобритании отложили закрытие угольных электростанций

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Операторы британских энергосетей откладывают планировавшееся закрытие угольных электростанций, чтобы они смогли послужить резервным источником энергии в случае проблем в энергетике Великобритании этой зимой, сообщает Bloomberg.

National Grid - оператор единой энергосистемы Великобритании - платит электростанциям на угле, которые собирались закрывать, 400 млн фунтов стерлингов, чтобы они продолжили работать этой зимой в качестве запасного варианта, отмечает агентство. Кроме того, National Grid распорядился подготовить к запуску две резервные угольные электростанции в связи с похолоданием.

"Эта мера позволит обеспечить доверие общественности в области электроснабжения", - заявила пресс-служба оператора.

Bloomberg напоминает, что на фоне энергетического кризиса правительство ФРГ также продлило срок службы угольных электростанций.

Метеорологи ожидают, что морозная погода продлится в Северной Европе и в ФРГ всю неделю. На значительной территории Британии введен "желтый" повышенный уровень погодной опасности, а для Лондона прогнозируют погоду холоднее обычной сезонной. В лондонских аэропортах "Гатвик" и "Станстед" в ночь на 12 декабря пришлось закрывать взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада. Компания Maxar Technologies Inc., которая анализирует спутниковые данные, ожидает потепления в регионе с 21 декабря.

10 декабря Bloomberg сообщил, что в Европу приходят зимние холода, которые с учетом нынешних трудностей в энергетике покажут, насколько эффективны европейские системы энергоснабжения.

Великобритания National Grid Германия Европа Лондон Станстед Гатвик
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