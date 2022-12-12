Швеция на год прекратит проверку экологических норм ряда ГЭС для стабильного электроснабжения

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Шведские власти на 12 месяцев останавливают проверки соблюдения экологических стандартов у некоторых ГЭС, чтобы избежать нагрузки на национальную энергосистему, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на министра экологии страны Ромину Пурмохтари.

В свою очередь вице-премьер Швеции Эбба Буш отметила, что эта мера позволит "провести всесторонний анализ того, что может вынести шведская энергосистема". Она также указала на потенциал гидроэнергетики для накопления энергии на случай непредвиденных обстоятельств в стране.

"Гидроэнергетика могла бы восстановить электроснабжение, если бы случилось самое немыслимое - отключение энергии в ряде районов Швеции", - сказала она журналистам.

Шведские ГЭС со сроком службы более 40 лет должны проходить длительный процесс проверки с целью установить соответствие их экологического состояния нормативам ЕС в сфере использования водных ресурсов. Всего гидроэнергетика удовлетворяет 40% энергетических потребностей Швеции.

Агентство напоминает, что ранее чрезмерная нагрузка на энергосети Швеции привела к резкому росту цен и предупреждениям о возможных блэкаутах.

В конце прошлой недели Bloomberg сообщало, что в Швеции ухудшается ситуация с энергоснабжением: власти остановили крупнейший реактор страны на АЭС "Оскарсхамн" на девять дней из-за технических работ. В результате Швеции пока придется полагаться на импорт из Норвегии, ФРГ и Польши для обеспечения достаточного электроснабжения.