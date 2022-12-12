"Роснефть" разработала методику расчета выбросов метана из неорганизованных источников

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" разработала корпоративную методику количественной оценки объема эмиссии метана от неорганизованных источников, говорится в сообщении компании.

"Внедрение и развитие методологической базы позволит повысить эффективность работы в области сокращения эмиссии метана и будет способствовать достижению стратегических целей компании по снижению углеродного следа", - говорится в сообщении.

В основу методики легли данные, полученные в ходе двухлетних исследований на месторождениях "Роснефти". Компания обследовала, в том числе с помощью беспилотников, более 500 объектов на производственных площадках на общей площади более 123 кв. км, а также около 4,8 тыс. км газопроводов.

"Помимо контроля эмиссии метана это позволило повысить уровень целостности нефтегазотранспортной инфраструктуры и объектов подготовки углеводородов с точки зрения промышленной и экологической безопасности", - подчеркнули в "Роснефти".

По оценке компании, удельный потенциал воздействия метана на глобальное потепление в 25 раз превышает воздействие углекислого газа.

Как сообщалось, в конце 2021 года совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию-2030, которая предполагает достижение углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам областей охвата 1 и 2. Документ предусматривает сокращение к 2030 году интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%.