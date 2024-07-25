"Роснефть" в 2023 году впервые обследовала "Сахалин-1" на предмет выбросов метана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2023 году впервые провела обследования на объектах проекта "Сахалин-1" в рамках комплексной программы по обнаружению и устранению источников эмиссии метана, говорится в отчете компании по устойчивому развитию.

Исследования были проведены как на береговых комплексах подготовки нефти и газа "Одопту" и "Чайво", так и на морской стационарной платформе "Беркут", уточняет НК.

"В 2023 году продолжены реализация и масштабирование комплексной программы по обнаружению и устранению неорганизованных источников эмиссии углеводородов (в том числе метана) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и портативных приборов наземных обследований. Программа была масштабирована и реализована на 27 предприятиях направления "Разведка и добыча"", - сообщает "Роснефть".

"Обследования с применением БПЛА выполнены на 13 предприятиях, включая труднодоступные объекты и протяженные участки трубопроводов. Программой были охвачены 94 производственных объекта и около 2,5 тысячи км трубопроводов (рост на 50% по сравнению с предыдущим периодом). Обследования средствами наземного мониторинга с использованием портативных систем в отчетном году выполнялись на 25 предприятиях, всего было обследовано 846 объектов", - добавляет компания.

Всего воздушным и наземным мониторингом источников эмиссии метана в 2023 году было охвачено более 800 объектов на 27 добывающих предприятиях.

Кроме того, "Роснефть" запустила проект по адаптации технологий контроля неорганизованной эмиссии метана и других углеводородов для повышения уровня промышленной безопасности на производственных объектах нефтеперерабатывающих активов. В прошлом году обследования были проведены в Ангарской и Новокуйбышевской нефтехимических компаниях и на Новокуйбышевском заводе масел и присадок. "Задача проекта - оценить применимость методов, технологий и потенциал масштабирования программы в первую очередь на предприятия нефтепереработки и нефтехимии, а в перспективе и на всю производственно-сбытовую цепочку", - поясняется в отчете.

Как сообщалось, в конце 2021 года совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию-2030, которая предполагает достижение углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам областей охвата 1 (прямые выбросы парниковых газов от собственных источников предприятия) и 2 (косвенные энергетические выбросы, связанные с покупкой электроэнергии, тепловой энергии и пара). Документ предусматривает сокращение к 2030 году интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%. По оценке компании, удельный потенциал воздействия метана на глобальное потепление в 25 раз превышает воздействие углекислого газа.

Общие объемы выбросов парниковых газов "Роснефти" за 2023 год под влиянием роста газового фактора и роста добычи попутного нефтяного газа составили 77,15 млн тонн CO2-экв., что на 7,3% больше, чем за 2022 год. Эмиссия метана увеличилась до 168,4 тыс. тонн по сравнению с 158,8 тыс. тонн годом ранее.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

На фоне антироссийских санкций прежний оператор "Сахалина-1" - американская Exxon Neftegas Ltd, которой принадлежало 30% - в 2022 году вышла из проекта. Остальные участники сохранили свои доли, в том числе "Роснефть" (30%), японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). Долю американской компании планируется продать до конца 2024 года.