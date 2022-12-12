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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Kellogg объявила двухлетнюю программу buyback на $1,5 млрд

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Kellogg Co. утвердил программу выкупа акций на сумму до $1,5 млрд, сообщила пресс-служба компании. Программа будет действовать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Предыдущая программа buyback, объемом которой также составлял $1,5 млрд, истекает 31 декабря 2022 года.

С начала 2022 года капитализация Kellogg увеличилась на 12,3% (до $24,7 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 17,5%.

Основанная в 1906 году компания Kellogg является одним из крупнейших мировых производителей крекеров и сухих завтраков. В настоящее время около 60 ее предприятий расположены в 17 странах, продукция продается примерно в 180 государствах.

Kellogg США
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