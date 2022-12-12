"Уралсиб" выкупил основную часть потребкредитов у Ситибанка

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" закрыл сделку по покупке портфеля потребительских кредитов у Ситибанка (российская "дочка" американской группы Citi).

Как сообщил "Интерфаксу" представитель "Уралсиба", банк получил основную часть потребкредитов Ситибанка. "В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в банке "Уралсиб", - отметил он.

Заемщики, чьи кредиты не были переуступлены, продолжают погашать задолженность, внося платежи на счета в Ситибанке, сообщила пресс-служба Ситибанка.

Предполагается, что текущие условия по всем потребкредитам (срок, ставка, размер и дата платежа, сумма задолженности, номер кредитного договора) останутся без изменений.

Выкупленный портфель обладает высоким кредитным качеством, дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Петербурге и способствует росту доходности активов банка, подчеркнул представитель "Уралсиба".

Ситибанк в конце октября заявил о планах продать портфель рублевых розничных кредитов банку "Уралсиб" при условии согласия со стороны клиентов. Также планируется передать портфель остатков средств на рублевых кредитных картах.

"Уралсиб" тогда сообщил, что потребительские кредиты Ситибанка могут быть переданы до конца 2022 года, портфель кредитных карт - в течение первого полугодия 2023 года. Объем продаваемого портфеля и сумму сделки стороны не раскрывают.

Эта сделка - часть плана по сворачиванию деятельности Citi в России.

Ситибанк по итогам 2021 года занял 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", "Уралсиб" - 22-е место в этом рэнкинге.