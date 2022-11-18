"Уралсиб" получит права требования по потребкредитам Ситибанка 12 декабря

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Права требования по потребительским кредитам Ситибанка (российская "дочка" американской группы Citi) перейдут в банк "Уралсиб" 12 декабря 2022 года.

Как говорится в сообщении Ситибанка, действующие условия кредита (срок, ставка, размер и дата платежа, сумма задолженности, номер кредитного договора) не изменятся.

Ситибанк в конце октября заявил о планах продать портфель рублевых розничных кредитов банку "Уралсиб", если клиенты на это согласятся. Также планируется передать портфель остатков средств на рублевых кредитных картах.

"Уралсиб" тогда сообщил, что потребительские кредиты Ситибанка могут быть переданы до конца 2022 года, портфель кредитных карт - в течение первого полугодия 2023 года. Объем продаваемого портфеля и сумму сделки стороны не раскрывают.

Эта сделка является реализацией плана по сворачиванию деятельности Citi в России. Группа ранее объявила, что с третьего квартала начнет сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российским малым и средним бизнесом. Процесс затронет примерно 2,3 тысячи сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

На конец второго квартала 2022 года присутствие Citi в России в финансовом выражении оценивалось в $8,4 млрд, из которых на розницу и МСП пришлось примерно $1 млрд.

Ситибанк по итогам 2021 года занял 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", "Уралсиб" - 22-е место в этом рэнкинге.