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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Brent подорожала до $79,12 за баррель

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут вторую сессию подряд на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения ковид-ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone.

Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, занимается устранением проблем и пока не представила плана возврата Keystone в строй.

Приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократило предложение на мировом рынке на 600 тысяч баррелей в сутки (б/с), при том, что "баланс спроса и предложения на нем и так был слабым", сказал Market Watch главный финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

К 8:10 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (1,45%), до $79,12 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,89 (2,5%), до $77,99 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,01 (1,38%), до $74,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов контракт подорожал на $2,15 (3%), до $73,17 за баррель.

Прошлую неделю оба сорта нефти завершили на минимуме с декабря 2021 года, потеряв за неделю более 11%.

Посол КНР в США Цинь Ган заявил в понедельник, что Пекин продолжит смягчать карантинные ограничения и рассчитывает на увеличение потока иностранных туристов в скором времени. Однако заболеваемость COVID-19 в стране продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.

"Оптимизм инвесторов, связанный со смягчением ковидных мер в Китае и вероятным увеличением спроса на нефть, перевешивает опасения спада в других частях мира", - сказал Bloomberg аналитик Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатан.

Brent WTI Китай Канада США Keystone
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