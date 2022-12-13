"Яндекс" тестирует и скоро представит собственный самокат

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" тестирует в Израиле и 15 декабря представит собственный электросамокат, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Самокат для компании разработал производитель электросамокатов Wind, о покупке которого "Яндекс" сообщал осенью 2021 года, уточнил изданию представитель "Яндекса". Источник, близкий к одному из российских сервисов кикшеринга, оценивает стоимость этой разработки в $10-15 млн, стоимость же производства может варьироваться в зависимости от завода-партнера, материалов и размеров партий заказываемых самокатов.

Производить самокаты будут на партнерских заводах в Китае. По информации источника "Ведомостей", презентация устройства пройдет на конференции "Яндекса" Yet another Conference 15 декабря.

По словам представителя компании, от других самокатов разработка "Яндекса" отличается рядом опций безопасности, его специфика учитывает городские условия в России. Точные характеристики, а также стоимость разработки в "Яндексе" не приводят.

Источник в компании рассказал изданию, что "Яндекс" рассчитывает к весне вчетверо увеличить свой парк самокатов - с 20 тысяч единиц до 70 тысяч. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов "Яндекса". Кроме того, в компании рассчитывают выйти в Казахстан, а также увеличить число российских городов, в которых функционирует сервис проката электросамокатов. Среди возможных городов, в которых планируется запустить сервис - Екатеринбург и Казань. Сейчас сервис "Яндекса" работает в Москве, Петербурге, Туле и Краснодаре.

По данным аналитической компании Б1 (бывшая EY), крупнейшие игроки рынка кикшеринга (аренда электросамокатов) - э то Urent и Whoosh (около 80 тысяч самокатов у каждого). Этот сегмент рынка в России растет гораздо быстрее мирового. За 2019-2021 годы он вырос более чем в 6 раз, следует из исследования Б1. По прогнозу экспертов, в 2025-2026 годах выручка игроков рынка кикшеринга будет расти в среднем на 60% в год и достигнет отметки в 95,7 млрд рублей. Динамика объясняется ростом числа пользователей и поездок. По прогнозу Б1, количество активных пользователей увеличится почти втрое с 10 млн человек в 2021 году до 28 млн в 2024 году, а в 2026 году достигнет 34 млн человек.

Крупнейший сервис кикшеринга Whoosh (занимает 46% российского рынка по выручке), который в среду планирует провести IPO на "Мосбирже", также разрабатывает собственную модель самоката, говорили топ-менеджеры компании. Привлеченные в рамках IPO средства компания, в том числе, планирует направить на расширение парка самокатов, планируя добавить еще около 40 тысяч устройств к 81,8 тысячи на конец сентября.