IPO Whoosh может пройти по нижней границе ценового диапазона

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках IPO ПАО "Вуш Холдинг" (холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh) составит "ориентировочно" 185 рублей за акцию, сообщил эмитент.

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора (185 - 225 рублей за обыкновенную акцию).

Окончательную цену утвердит совет директоров компании по итогам сбора заявок, который завершится во вторник, она будет официально объявлена 14 декабря.

Изначально предполагалось, что IPO будет состоять из двух потенциально равных по объему компонент: до 2,5 млрд рублей привлечение самой компанией через допэмиссию, в пределах такой же суммы - продажа акций нынешними владельцами. Однако вторичной компоненты в сделке в итоге не будет.

"Я и другие акционеры компании приняли решение не продавать акции в IPO и планируем вместе с новыми инвесторами Whoosh в полной мере принять участие в долгосрочном росте нашего бизнеса", - заявил через пресс-службу гендиректор компании Дмитрий Чуйко.

Ожидаемая цена размещения соответствует рыночной капитализации компании в размере 18,5 млрд рублей, с учетом ожидаемой допэмиссии на сумму до 2,1 млрд рублей она составит 20,6 млрд рублей, сказано в сообщении.

Существующие акционеры собираются предоставить акции в размере около 10% от базового размера IPO для возможной стабилизации на вторичных торгах.

Уставный капитал компании до сделки состоял из 100 млн акций, по итогам размещения их число вырастет до 111,35 млн. Доля новых акций в уставном капитале по результатам IPO составит около 10,2%.

Компания, ее акционеры и аффилированные с ними лица принимают на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение полугода после завершения IPO.

Как сообщалось, привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка самокатов, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. Кроме того, из привлеченных средств до 110 млн рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.

"ВУШ Холдинг" 28 ноября объявил о намерении провести IPO. Московская биржа 30 ноября допустила к торгам обыкновенные акции "ВУШ Холдинга", бумагам присвоен торговый код - WUSH. Биржа решила с 14 декабря включить обыкновенные акции компании в первый котировальный список, в этот день должны начаться торги.

Холдинговая компания - ПАО "ВУШ Холдинг" - создана в августе 2022 года. В него передано 100% долей в ООО "Вуш", а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии - ТОО "ВУШ КЗ" и ООО "ВУШ БЛ".

Сейчас единственным акционером компании указан один из основателей сервиса Дмитрий Чуйко. В компании говорили, что и другие совладельцы сервиса войдут в число акционеров холдинга. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Дмитрий Чуйко владел 44,68% ООО "ВУШ" (основная операционная структура группы Whoosh), закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Фонд пре-айпио 1" - 13,7%, "Айпи Гроус Фанд Эсписи" - 12,95%, Егор Баяндин - 12,12%, Сергей Лаврентьев - 11,8%, Олег Журавлев - 4,76%.

Выручка группы Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза, до 6,3 млрд рублей, показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 30% - до 3,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 58% с 68%.