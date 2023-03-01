Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

В Москве создан центр по контролю за безопасностью электросамокатов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Москве создают ситуационный центр по вопросам средств индивидуальной мобильности (СИМ), который будет следить за загруженностью велопарковок и безопасностью езды на электросамокатах. Об этом сообщил замруководителя центра организации дорожного движения (ЦОДД) Магомед Колгаев.

По его словам, центр на базе ЦОДД будет работать круглосуточно в течение всего велосезона. Обеспечение безопасности пользователей электросамокатов он назвал главной задачей новой структуры.

Также центр будет анализировать загруженность городских велопарковок, искать для них новые места, работать "с медленными зонами", сказал Колгаев.

В городском Департаменте транспорта уже готовятся к началу сезона электросамокатов и велосипедов, он начнется через несколько недель, когда это позволит погода, сообщил замглавы департамента Алексей Митяев. Чиновники пока проверяют чистоту прокатных колесных средств и инфраструктуры стоянок и обдумывают, не нужно ли увеличить число парковок для СИМ.

Москва ЦОДД Дептранс Магомед Колгаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Движение на Сокольнической линии метро восстановили после возгорания вагона

Горевший на станции "Спортивная" состав метро убрали с линии

Станцию метро "Спортивная" в Москве закрыли из-за возгорания

На участке красной ветки московского метро прервано движение

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели

Движение машин по внешней стороне ТТК после аварии восстановлено

Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто из-за ДТП с грузовиком

Движение поездов на Курском направлении в сторону Москвы восстановлено

Движение поездов на Курском направлении в сторону Москвы восстановлено
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });