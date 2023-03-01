В Москве создан центр по контролю за безопасностью электросамокатов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Москве создают ситуационный центр по вопросам средств индивидуальной мобильности (СИМ), который будет следить за загруженностью велопарковок и безопасностью езды на электросамокатах. Об этом сообщил замруководителя центра организации дорожного движения (ЦОДД) Магомед Колгаев.

По его словам, центр на базе ЦОДД будет работать круглосуточно в течение всего велосезона. Обеспечение безопасности пользователей электросамокатов он назвал главной задачей новой структуры.

Также центр будет анализировать загруженность городских велопарковок, искать для них новые места, работать "с медленными зонами", сказал Колгаев.

В городском Департаменте транспорта уже готовятся к началу сезона электросамокатов и велосипедов, он начнется через несколько недель, когда это позволит погода, сообщил замглавы департамента Алексей Митяев. Чиновники пока проверяют чистоту прокатных колесных средств и инфраструктуры стоянок и обдумывают, не нужно ли увеличить число парковок для СИМ.