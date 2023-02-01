Glencore снизила выпуск меди на 12% в 2022 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore в 2022 году сократила выпуск меди на 12%, говорится в сообщении компании. Также компания подтвердила годовой прогноз по выпуску на 2023 год, сделанный в декабре прошлого года.

Выпуск меди из собственного сырья был на 12% ниже уровня 2021 года, составив 1,058 млн тонн, что связано с продажей Ernest Henry в январе прошлого года и продолжающимися геотехническими ограничениями на Katanga.

Производство кобальта было 40% выше, чем в 2021 году, и составило 43,8 тыс. тонн.

Производство цинка в размере 938 тыс. тонн сократилось на 16% по сравнению с 2021 годом, что отражает прекращение деятельности в Южной Америке, закрытие месторождения Matagami и снижение показателей Mount Isa в связи с истощением.

Производство никеля выросло на 5% до 107,5 тыс. тонн, что отражает запланированное окончание капитального ремонта Murrin Murrin и эксплуатацию двух производственных линий Koniambo на протяжении большей части 2022 года, что частично компенсируется снижением производства на Sudbury INO из-за забастовки в Канаде и Норвегии.

Производство феррохрома в размере 1,488 млн тонн соответствовало уровню 2021 года.

Добыча угля выросла на 6%, до составила 110 млн тонн, что отражает более высокую добычу на месторождении Cerrejon после приобретения в январе 2022 г. оставшихся двух третей доли, которыми Glencore еще не владела.

В 2023 г Glencore планирует выпустить около 1,040 млн тонн меди, около 38 тыс. тонн кобальта, около 950 тыс. тонн цинка, около 112 тыс. тонн никеля, около 1,31 млн тонн феррохрома и 110 млн тонн угля.