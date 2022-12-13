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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти к октябрю на 0,74 млн б/с

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти к октябрю на 0,74 млн б/с
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в ноябре сократили добычу нефти на 744 тысяч баррелей в сутки - до 28,83 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Суммарная добыча стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 683 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках соглашения ОПЕК + составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана в рамках сделки составило 0,94 млн б/с.

Наибольшее сокращение добычи в ноябре до уровня установленной квоты в рамках ОПЕК+ зафиксировано в Саудовской Аравии - на 404 тыс. б/с, до 10,47 млн б/с. Также существенно в рамках сделки снизили добычу ОАЭ, на 149 тыс. б/с, до 3,04 млн б/с; Ирак, на 117 тыс. б/с, до 4,47 млн б/с; Кувейт - 121 тыс. б/с, до 2,69 млн б/с.

По-прежнему существенно не выполняют план по добыче Ангола, Конго и Нигерия.

Как сообщалось, на заседании 5 октября ОПЕК+ решила уменьшить квоту на добычу с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. В свою очередь, Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивало снижение добычи странами ОПЕК+ в 800 тыс. б/с.

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