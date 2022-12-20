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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Нефть Brent подорожала до $79,91 за баррель

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром после того, как завершили предыдущие торги ростом.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве вторника составляет $79,91 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,76, до $79,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,24 (0,32%), до $75,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,09, до $74,29 за баррель.

Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

Положительную реакцию вызвали также сообщения о решении США начать пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR).

В свою очередь сдерживающим фактором для рынка по-прежнему остается обеспокоенность трейдеров по поводу состояния глобальной экономики, после того как Центробанки мира на прошлой неделе объявили об очередном повышении процентных ставок и заявили, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.

нефть Brent
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