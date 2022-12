Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП Китая на 2023 год с 5% до 5,4%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley улучшили прогноз роста ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с ожидавшихся ранее 5%, отметив, что быстрое смягчение карантинных ограничений и стимулирующие меры поддержат экономику.

К концу первого квартала 2023 года экономическая активность в КНР и мобильность населения могут увеличиться до уровней июня-июля 2022 года, отмечается в обзоре Morgan Stanley. В дальнейшем рост продолжится, благодаря чему активность в экономике вернется к доковидным уровням, прогнозируют эксперты.

Они предупреждают о возможности краткосрочного спада активности в КНР в самом начале следующего года из-за высокой заболеваемости COVID-19 в стране, ограничивающей как объемы производства, так и потребления. В то же время, по их мнению, последствия для цепочек поставок будут незначительными по сравнению с теми проблемами, которые возникают из-за локдаунов.

Кроме того, в начале следующего года станут видны позитивные последствия уже принятых властями КНР мер поддержки экономики, отмечают аналитики Morgan Stanley.

"Мы видим, что китайские регуляторы проводят скоординированную политику для стимулирования роста по всем фронтам, - отмечает экономист Morgan Stanley Робин Син. - Впервые с 2019 года макроэкономическая политика и политика в плане COVID-19 одновременно ориентированы на поддержку экономического роста, а не идут вразрез друг с другом".

Эксперты других банков также улучшают прогнозы для ВВП Китая, пишет агентство Bloomberg.

Так, аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd. повысили прогноз роста экономики КНР на 2023 год до 5,4% с ожидавшихся ранее 4,2%, эксперты Nomura Holdings Inc. - до 4,8% с 4,3%.