В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая заявили в понедельник о том, что прекратят отслеживать перемещения жителей через мобильное приложение после решения о смягчении политики "нулевой терпимости" к COVID-19, сообщает Associated Press.

С полуночи понедельника мобильное приложение по отслеживанию перестанет работать, что также сократит вероятность помещения людей в вынужденную изоляцию после посещения мест, в которых фиксируются случаи заражения коронавирусом.

Китайские власти долгое время считали необходимой политику "нулевой терпимости" к COVID-19 ради снижения уровня заражений вирусом и уменьшения количества смертей от последствий заражения.

По состоянию на понедельник в КНР выявили 8,5 тыс. новых случаев заражения, за весь период пандемии в стране зарегистрировали более 365 тыс. случаев заболевания и 5,2 тыс. смертей.

На прошлой неделе власти Китая отменили большинство строгих мер в рамках борьбы с коронавирусом, включая ограничения на передвижение, обязательное тестирование, карантин для тех, кто выезжал за пределы места жительства и другие. Теперь на локдауны будут закрывать жилые этажи и здания, а не отдельные районы и кварталы, как это было раньше. Также люди с положительным тестом на COVID-19 смогут самоизолироваться дома, а не во временных больницах. Кроме того, учащиеся школ, в которых не выявили вспышек заболевания, должны будут вернуться к очному формату обучения.