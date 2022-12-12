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В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая заявили в понедельник о том, что прекратят отслеживать перемещения жителей через мобильное приложение после решения о смягчении политики "нулевой терпимости" к COVID-19, сообщает Associated Press.

С полуночи понедельника мобильное приложение по отслеживанию перестанет работать, что также сократит вероятность помещения людей в вынужденную изоляцию после посещения мест, в которых фиксируются случаи заражения коронавирусом.

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Китайские власти долгое время считали необходимой политику "нулевой терпимости" к COVID-19 ради снижения уровня заражений вирусом и уменьшения количества смертей от последствий заражения.

По состоянию на понедельник в КНР выявили 8,5 тыс. новых случаев заражения, за весь период пандемии в стране зарегистрировали более 365 тыс. случаев заболевания и 5,2 тыс. смертей.

На прошлой неделе власти Китая отменили большинство строгих мер в рамках борьбы с коронавирусом, включая ограничения на передвижение, обязательное тестирование, карантин для тех, кто выезжал за пределы места жительства и другие. Теперь на локдауны будут закрывать жилые этажи и здания, а не отдельные районы и кварталы, как это было раньше. Также люди с положительным тестом на COVID-19 смогут самоизолироваться дома, а не во временных больницах. Кроме того, учащиеся школ, в которых не выявили вспышек заболевания, должны будут вернуться к очному формату обучения.

"Нулевая терпимость" к COVID-19 в Китае

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Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19С целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьмиОднако последние несколько дней в КНР выявляют рекордное для этой страны количество случаев COVID-19: так, накануне медики диагностировали около 40 тыс. случаев заражения коронавирусомМедицинские работники-добровольцы готовят пакеты с продуктами для жителей, находящихся на карантине в ПекинеВ Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучениеГородские власти также распорядились закрыть рестораны и призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работыО вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции КитаяЗаболеваемость COVID-19 растет по всей странеВласти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19Ожидают, что снятие основной части ковидных ограничений в Китае произойдет во второй половине 2023 годаВласти Гуанчжоу закрыли на локдаун район Байюнь, в котором проживают около 3,7 млн человек, а жителей некоторых районов города Шицзячжуан попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на вирусПротестующие требуют прекратить локдауны в Китае
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19
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