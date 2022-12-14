Holcim уйдет из России вместе с брендом, активы будут переданы менеджменту

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель строительных материалов Holcim заключил соглашение с российским менеджментом о передаче ему активов компании в России, сообщила пресс-служба Holcim. Новым владельцам придется сменить бренд.

Сделка будет закрыта после того, как получит разрешения регуляторов.

Принципиальное решение уйти из России компания приняла в марте, тогда же российские активы были деконсолидированы из отчетности Holcim.

Глобальный объем продаж Holcim в 2021 году составил 26,8 млрд швейцарских франков, доля российского рынка в этом показателе - менее 1%.

Holcim производит цемент, нерудные материалы и бетон. В России компания в рамках группы LafargeHolcim управляла четырьмя цементными заводами - в Московской области (Воскресенск, Коломна), в Калужской области (поселок Ферзиково) и в Саратовской области (Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Карелия). В штате Holcim в России работали около 1,8 тысячи человек.