Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Бывшая российская "дочка" Holcim будет называться "Цементум"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Дочка" производителя стройматериалов компании Holcim на территории России будет работать под брендом "Цементум", сообщили в пресс-службе компании.

Там напомнили, что ребрендинг активов российского подразделения Holcim входил в декабрьское соглашение по передаче всех этих активов менеджменту российского подразделения компании. У компании сменился только бренд, а производственные мощности, партнеры и поставщики остались прежними, заверили в пресс-службе.

"Мы продолжим развивать производственные мощности и выводить на российский рынок инновационные продукты и сервисы", - пообещал гендиректор компании "Цементум" Максим Гончаров.

Российская компания появилась в результате решения международной компании Holcim об уходе с российского рынка и передаче российских активов локальному менеджменту в декабре 2022 года. Все предприятия компании "Цементум" продолжают работу в России в полном объеме.

Holcim в конце марта 2022 года объявила, что уйдет из России. Nогда же российские активы были деконсолидированы из отчетности компании.

Holcim производит цемент, нерудные материалы и бетон. В России компания в рамках группы LafargeHolcim управляла 4 цементными заводами в Московской области (Воскресенск, Коломна), в Калужской области (поселок Ферзиково) и в Саратовской области (Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Карелия). Штат сотрудников в стране насчитывает порядка 1,8 тысячи человек.

Holcim Цементум Швейцария Максим Гончаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ

Израильская газета сообщила о готовности Судана установить дипотношения с Израилем

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

Опрос НПО из США показал, что в Грузии 69% граждан выступают за визовый режим для россиян

Дипломатическое противостояние

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

Brent подорожала до $83,55 за баррель после обвала накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 2 февраля

США вводят визовые ограничения для "Талибана" в ответ на ущемление прав женщин в Афганистане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });