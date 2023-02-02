Бывшая российская "дочка" Holcim будет называться "Цементум"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Дочка" производителя стройматериалов компании Holcim на территории России будет работать под брендом "Цементум", сообщили в пресс-службе компании.

Там напомнили, что ребрендинг активов российского подразделения Holcim входил в декабрьское соглашение по передаче всех этих активов менеджменту российского подразделения компании. У компании сменился только бренд, а производственные мощности, партнеры и поставщики остались прежними, заверили в пресс-службе.

"Мы продолжим развивать производственные мощности и выводить на российский рынок инновационные продукты и сервисы", - пообещал гендиректор компании "Цементум" Максим Гончаров.

Российская компания появилась в результате решения международной компании Holcim об уходе с российского рынка и передаче российских активов локальному менеджменту в декабре 2022 года. Все предприятия компании "Цементум" продолжают работу в России в полном объеме.

Holcim в конце марта 2022 года объявила, что уйдет из России. Nогда же российские активы были деконсолидированы из отчетности компании.

Holcim производит цемент, нерудные материалы и бетон. В России компания в рамках группы LafargeHolcim управляла 4 цементными заводами в Московской области (Воскресенск, Коломна), в Калужской области (поселок Ферзиково) и в Саратовской области (Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Карелия). Штат сотрудников в стране насчитывает порядка 1,8 тысячи человек.