Delta Air улучшила прогноз скорректированной прибыли на IV кв. на фоне высокого спроса

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших авиакомпаний США Delta Air Lines улучшила прогноз скорректированной прибыли на четвертый квартал текущего года на фоне устойчиво высокого спроса на авиаперевозки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, теперь она ожидает получить по итогам октября-декабря скорректированную прибыль в размере $1,35-1,40 в расчете на акцию, а не $1-1,25 на акцию, как ожидалось в октябре.

Выручка, согласно обновленному прогнозу, увеличится на 7-8% по сравнению с тем же кварталом допандемийного 2019 года, а не на 5-9%, как ожидалось ранее.

По итогам всего года Delta Air рассчитывает зафиксировать скорректированную прибыль в диапазоне $3,07 - 3,12 на акцию при выручке в $45,5-45,6 млрд.

Авиаперевозчик также представил прогноз на следующие два года. Так в 2023 году компания ожидает роста выручки на 15-20% по сравнению с 2022 годом, скорректированную прибыль на акцию - в размере $5-6. В 2024 году скорректированная прибыль, по оценкам Delta Air, должна превысить $7 на акцию.

Компания сохраняет прогноз получения положительного показателя свободного денежного потока в текущем году и его дальнейшего роста выше $2 млрд в 2023 году и выше $4 млрд- в 2024 году. Delta Air планирует активно направлять денежные средства на погашение долга в следующие два года.

"Спрос на авиаперевозки остается сильным в конце года и Delta набирает обороты", - отметил главный исполнительный директор авиакомпании Эд Бастиан.

Котировки акций Delta Air растут на 4,8% на предварительных торгах в среду. С начала года рыночная капитализация компании упала на 14,6%, до $22,29 млрд.