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Скорректированная прибыль и выручка Delta Air превысили прогнозы в IV квартале

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, отчиталась о лучших, чем ожидалось, скорректированной прибыли и выручке, однако на публикации отчета акции компании дешевеют после скачка более чем на 21% за последнюю неделю.

В октябре-декабре 2022 года чистая прибыль авиаперевозчика составила $828 млн, или $1,29 в расчете на акцию, по сравнению с $1,1 млрд, или $1,71 на акцию, за аналогичный период доковидного 2019 года.

Скорректированная прибыль в четвертом квартале составила $1,48 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,32 на акцию.

Выручка Delta Air в отчетном квартале увеличилась на 17% к четвертому кварталу 2019 года, до $13,44 млрд, также превзойдя консенсус-прогноз на уровне $12,23 млрд.

В 2022 году в целом компания получила чистую прибыль в размере $1,32 млрд при выручке в $50,6 млрд.

В текущем квартале, который завершится в марте, Delta Air ожидает роста выручки на 14-17% относительно первого квартала 2019 года, в 2023 году в целом - увеличения на 15-20% относительно 2019 года. Квартальная прибыль в расчете на акцию, как ожидается, составит 15-40 центов, годовая - $5-6.

Котировки акций Delta Air в ходе предварительных торгов в пятницу снижаются на 4,7%. За последние семь сессий капитализация авиакомпании подскочила на 21,4%, до $24,5 млрд.

США Delta Air
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