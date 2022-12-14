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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Доллар США поднялся выше 64 руб. впервые с 13 октября

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно растут на Московской бирже вечером в среду; доллар США поднялся выше 64 руб./$1 впервые с 13 октября, евро торгуется выше 68 руб. впервые с конца мая.

Курс доллара США составил 63,95 руб./$1 в 17:58 по Москве, что на 1,1 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар поднимался выше 64 руб. Евро при этом стоил 68,02 руб./EUR1, поднявшись на 98,25 копейки. Евро торгуется выше 68 руб. впервые с 30 мая. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,05 рубля - до 65,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет, несмотря на улучшение отношения к рисковым активам и позитивную динамику большинства мировых площадок, так как участники рынка находятся в ожидании информации относительно новых антироссийских санкций и потолка цен на газ. Кроме того, рубль потерял поддержку со стороны покупателей после того, как ранее в среду Минфин РФ завершил аукционы по первичному размещению ОФЗ, продав бумаги на общую сумму 351,8 млрд рублей.

МосБиржа США
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