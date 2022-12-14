Минфин разместил ОФЗ на 351,8 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минфин 14 декабря разместил на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 351,8 млрд рублей, в том числе новый флоатер на 250 млрд рублей. Общий спрос на всех трех аукционах составил 823,72 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на первом состоявшемся 14 декабря аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 97,6361% от номинала, что соответствует доходности 10,12% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,487% от номинала, что соответствует доходности 10,14% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 90,243 млрд рублей по номиналу при спросе 287,516 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 88,791 млрд рублей.

На втором аукционе, где размещался новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года, было продано бумаг на сумму 250 млрд рублей по номиналу (то есть весь объем выпуска) при спросе 524,458 млрд рублей. Выручка от аукциона - 242,684 млрд. Средневзвешенная цена при размещении ОФЗ-ПК серии 29022 составила 96,4985% от номинала, цена отсечения - 96,41% от номинала.

На третьем аукционе, где размещались ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года, было продано бумаг на общую сумму 11,557 млрд рублей по номиналу при спросе 11,747 млрд рублей. Выручка от аукциона - 10,897 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,7501% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,7501% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых.