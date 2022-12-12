В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз пока еще продолжает работать над девятым пакетом антироссийских санкций, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"По этому вопросу мы предоставим больше деталей позже. Нам нужно продолжить работу, - сказал Боррель на пресс-конференции в понедельник. - Мы обсудили, но пока не согласовали санкционный пакет против Кремля".

Дипломат выразил надежду, что "соглашения удастся достичь на этой неделе".

По его словам, согласовали ту часть будущего санкционного пакета, в которой речь идет о физлицах и некоторых организациях. Санкционный список будет расширен примерно на 200, речь, в частности, пойдет о санкциях в отношении оборонного, юридического секторов, Госдумы, Совета Федерации.

Санкции в Брюсселе обсуждают главы МИД стран Евросоюза.

Ранее собщалось, что под санкции могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ и Дальневосточного банка.