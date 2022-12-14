Росстат уточнил оценку спада ВВП РФ в III квартале до 3,7% с 4,0%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в III квартале 2022 года составило 3,7% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале, опубликовал Росстат в среду первую оценку этого показателя за третий квартал.

Таким образом, Росстат скорректировал свою предварительную оценку снижения ВВП за третий квартал, сделанную в середине ноября и равнявшуюся 4,0%.

Оценка Росстата за январь-сентябрь 2022 года также претерпела незначительное изменение - снижение на 1,6% к январю-сентябрю 2021 года (по предварительной оценке, снижение оценивалось на 1,7%).

"Объем ВВП России за III квартал 2022 г. составил в текущих ценах 36 трлн 828,8 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2021 г. составил 96,3%, относительно II квартала 2022 г. - 107,3%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2022 г. по отношению к III кварталу 2021 г. составил 111,7%. Объем ВВП за январь-сентябрь 2022 г. составил в текущих ценах 106 трлн 121,6 млрд рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2021 г. составил 98,4%", - говорится в сообщении Росстата.

"Росстат скорректировал значение индекса физического объема ВВП, опубликованное ранее в качестве предварительной оценки, на 0,3 п.п. - с 96,0% до 96,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточнение связано с использованием дополнительно полученных данных от Банка России, отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов за январь-сентябрь 2022 года, составленного Казначейством России", - отмечается в комментарии статслужбы.

Согласно данным Росстата, валовая добавленная стоимость в III квартале 2022 года снизилась в годовом сравнении в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля - на 19,3%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 10,1%, транспортировка и хранение - на 4,1%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - на 2,5%, обрабатывающие производства - на 2,4%, информация и связь - также на 2,4%, образование - на 0,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - на 0,3%.

Вместе с тем часть отраслей показали рост индекса физического объема добавленной стоимости в III квартале: строительство - на 6,6%, сельское хозяйство- на 5,0%, банковские услуги в сфере финансов и страхования - на 4,7%, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение - на 3,4%, гостиницы и рестораны - на 3,3%.

В секторе добычи полезных ископаемых в III квартале была зафиксирована нулевая динамика валовой добавленной стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Прогнозы ЦБ и Минэкономразвития по динамике ВВП

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ.

Банк России в конце октября улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу. При этом в IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,0%, в 2023 году ожидается снижение на 2,7%.