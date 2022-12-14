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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Рост ВВП РФ, очищенный от сезонности, в III квартале составил 0,4%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рост экономики РФ в III квартале 2022 года к предыдущему кварталу с исключением сезонности составил 0,4%, говорится в комментарии Минэкономразвития к оценке ВВП в III квартале.

"Положительный вклад в ВВП продолжают вносить строительный сектор и агропромышленный комплекс. При этом в III квартале улучшилась ситуация в обрабатывающей промышленности за счет отраслей, ориентированных на внутренний спрос", - отмечается в сообщении министерства.

"Кроме того, инвестиционная активность в III квартале 2022 года оказалась существенно выше ожиданий как за счет восстановления корпоративного кредитования, так и за счет бюджетных средств. По итогам года сокращение ВВП не превысит -2,9%", - добавили в Минэкономразвития.

Ранее в среду Росстат опубликовал первую оценку ВВП РФ в III квартале 2022 года, оценив снижение в 3,7% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале.

Таким образом, Росстат скорректировал свою предварительную оценку сокращения экономики в III квартале, сделанную в середине ноября и равнявшуюся 4,0%. Оценка Росстата за январь-сентябрь 2022 года также претерпела незначительное изменение - снижение на 1,6% к январю-сентябрю 2021 года (по предварительной оценке, снижение оценивалось в 1,7%).

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны: снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,0%, в 2023 году ожидается снижение на 2,7%.

Минэкономразвития РФ Росстат
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