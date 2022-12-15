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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:41

РФ может прибегнуть к конвертации долей в международных финорганизациях в долг

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия может прибегнуть к механизму конвертации долей участия , чтобы защитить международные финансовые организации (МФО) от санкционных рисков.

Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая дает ему право в 2023 году по достижении соответствующих договоренностей с МФО принимать решение о конвертации доли участия РФ в этих организациях в их финансовые обязательства перед Россией, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

При этом предусматривается и возможность обратной конвертации по инициативе правительства обязательств в доли участия на условиях, не ухудшающих первоначальные.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, Россия готова снизить свою долю в ряде МФО, чтобы избежать автоматического распространения санкционных ограничений на них.

"Деятельность данных организаций призвана содействовать международному экономическому развитию, что играет важную роль в сложившихся условиях. Подготовленные поправки позволят международным организациям, занимающимся продвижением экономического развития, создать условия для полноценного функционирования", - отметили в Минфине.

РФ имеет доли во многих международных финансовых институтах, однако часть из них – "недружественные", и антироссийские санкции им не угрожают (МВФ, Всемирный банк), а в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций доля России невелика и поэтому не "токсична". Более значительна роль России в Новом банке развития (учрежден странами БРИКС) и Международном инвестиционном банке (создан в советское время странами СЭВ), а особенно велика она в Евразийском банке развития (ЕАБР), где у РФ 65% акций.

Минфин
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