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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Что произошло за день: четверг, 15 декабря

Новые санкции США, продление льготной ипотеки в России с повышением ставки, проблемы на МКС и повышение возрастного порога для получения помощи в фонде "Круг добра"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США расширили санкционный список против россиян и российских компаний. Ограничения вводятся в отношении предпринимателя Владимира Потанина и членов его семьи, против Росбанка, ряда структур группы ВТБ и холдинговой компании "Интеррос". Также в списке теперь первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов Алексей Сазанов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк и большой список российских губернаторов.

- Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%. Программа семейной ипотеки будет расширена на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что механизм льготной ипотеки будут сворачивать, но плавно.

- Путин подписал указ об увеличении предельного возраста для получения помощи из фонда "Круг добра" - с 18 до 19 лет. Актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт тем же указом исключены из попечительского совета фонда.

- Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store. Законопроект, аналогичный европейскому Digital Markets Act, уже разрабатывается министерством, внесение документа в Госдуму ожидается в I квартале 2023 года.

- Выход космонавтов в открытый космос был отменен из-за сигнала с корабля "Союз МС-22". По данным "Роскосмоса", была повреждена внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека, это могло произойти из-за микрометеорита.

- РФ может прибегнуть к конвертации долей в международных финорганизациях в их финансовые обязательства перед Россией. Правительство внесло в Госдуму соответствующую поправку в Бюджетный кодекс, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. Предусматривается и возможность обратной конвертации по инициативе правительства на условиях, не ухудшающих первоначальные.

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