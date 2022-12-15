Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после решений и прогнозов Федрезерва США по монетарной политике; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,8%, причем первый не удержал рубеж 2150 пунктов, в лидерах отката выступают акции "Норникеля".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2149,89 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1051,77 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 64,32 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,9%), Polymetal (-1,8%), расписки TCS Group (-1,3%), OZON (-1%), бумаги "ММК" (-1,1%), UC Rusal (-1%), "Интер РАО" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%).

ПАО АФК "Система" по итогам III квартала увеличило выручку на 9,2% год к году, до 239,74 млрд рублей, говорится в отчете компании. В то же время скорректированная OIBDA снизилась на 9,2% и составила 70,14 млрд рублей.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", покупателей на рынке акций РФ пока нет, до конца года он остается без значимых драйверов, при этом риски для дальнейшего снижения на следующей неделе присутствуют - дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа", по которым ожидаются рекордные выплаты. Санкции, которые, как ожидается, будут введены США только в отношении гендиректора "Норникеля", не должны оказать существенного влияния на бизнес ГМК, хотя могут привести к некоторым колебаниям в цене акций.

Существенный катализатор роста российского рынка в виде "свежей" ликвидности, которая появится после частичного реинвестирования дивидендов основных нефтяных российских компаний, поступит не ранее января-февраля следующего года. В четверг ЕЦБ и Банк Англии озвучат решения по ключевой ставке, а в США выйдут данные по розничным продажам, промпроизводству за ноябрь, а также первичным обращениям за пособиями по безработице, отмечают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, итоги заседания Федрезерва США оказались в целом ожидаемыми, но мировой рынок откликнулся на них снижением. Отчасти это произошло в результате фиксации прибыли "по факту" после роста рисковых активов накануне заседания. До этого же российский рынок акций вновь снижался, несмотря на рост нефти, индекс МосБиржи находится вблизи промежуточной поддержки 2150 пунктов.

Западные СМИ пишут, что США намерены ввести санкции в отношении Владимира Потанина, холдинга "Интеррос" и Росбанка. "Норникель" в этот перечень пока не входит, но бумаги ГМК выглядят слабо - техническая картина по "Норникелю" негативная, неспособность закрепиться выше 15 тыс. руб. определяет цель снижения в 12 тыс. руб.

Рынок акций РФ утром может просесть, но увлекаться "короткими" позициями не следует. Очень часто бывает, что первая реакция на заседание ФРС оказывается ложной, и в середине четверга котировки рисковых активов меняют вектор движения, отмечает Антонов.

Решение ФРС США по ключевой ставке

В США накануне индексы акций просели на 0,4-0,8% после того, как Федеральная резервная система ожидаемо повысила ключевую ставку и сигнализировала о ее дальнейших подъемах.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция составляла 7,1%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет находиться на уровне 5-5,25%.

Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС рынок воспринял как ястребиные сигналы, отреагировав на них снижением.

Фондовая Азия

В Азии в четверг также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Темпы роста промпроизводства в Китае в ноябре продолжали замедляться, розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Объем промпроизводства КНР увеличился на 2,2% в годовом выражении после подъема на 5% в октябре и на 6,3% в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 3,6%. Розничные продажи в Китае в ноябре упали на 5,9% после сокращения на 0,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал менее значительное снижение - на 3,7%.

Объем японского экспорта в ноябре увеличился на 20% относительно того же месяца прошлого года. Подъем продолжается уже 21 месяц подряд, но темпы роста стали минимальными с июля. Аналитики в среднем ожидали повышения на 19,8%, по данным Trading Economics. Импорт в прошлом месяце взлетел на 30,3% при среднем прогнозе в 27%. Он увеличивается двузначными темпами уже 19 месяцев подряд, однако ноябрьский прирост был минимальным с апреля.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз после роста накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $81,94 за баррель (-0,9% и +2,6% в среду), январская цена WTI - $76,4 за баррель (-1,1% и +2,5% накануне).

В среду Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с. Это дало толчок рынку, пишет Bloomberg.

Агентство отметило также, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах, не входящих в ОЭСР.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 10,231 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей. Резервы бензина в стране выросли на 4,5 млн баррелей при прогнозах роста на 2,5 млн.