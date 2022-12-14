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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

ФРС ожидаемо подняла ставку на 50 б.п.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам декабрьского заседания.

Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущих четырех заседаниях Федрезерв повышал ставку на 75 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.

"Комитет полагает, что потребуются дальнейшие повышения ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю со временем", - говорится в документе.

"Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

"ЦБ также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному в мае плану. Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

"Недавние индикаторы указывают на умеренный рост расходов и производственных показателей. Рост занятости в последние месяцы остается сильным, а безработица низкой, - отмечают в ФРС. - Инфляция остается повышенной, что обусловлено дисбалансом спроса и предложения, вызванным пандемией, ростом цен на продукты питания и энергоносители, а также общим ценовым давлением".

Конфликт на Украине "создает огромные гуманитарные и экономические трудности", говорится в документе. Эта ситуация усиливает инфляционное давление и негативно сказывается на глобальной экономической активности, отмечают в ФРС.

"FOMC чрезвычайно внимателен к инфляционным рискам", - подчеркивается в заявлении Федрезерва.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в сообщении. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Решение о повышении ставки на 50 б.п. было принято единогласно всеми голосующими членами FOMC.

Фондовые индексы США перешли к снижению после публикации итогов заседания ФРС и опускаются на 0,1-0,4%, пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0655. До объявления итогов заседания индексы росли в среднем на 0,8%, а евро стоил $1,0680.

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