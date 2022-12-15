Продажи автомобилей в ЕС в ноябре выросли на 16,3%, с начала года - упали на 6,1%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в ноябре увеличились на 16,3% относительно того же месяца 2021 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам четвертого месяца, до этого показатель снижался 13 месяцев подряд. Однако повышение было обеспечено, в первую очередь, низкой базой сравнения. Объемы продаж по-прежнему остаются гораздо ниже уровня допандемийного ноября 2019 года, когда они превышали 1 млн машин.

Число автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце выросло до 829 527 по сравнению с 713 273 годом ранее, согласно данным ACEA.

Все четыре основных рынка ЕС зафиксировали повышение продаж: в Германии оно составило 31,4%, в Италии - 14,7%, во Франции - 9,8%, в Испании - 10,3%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в ноябре повысилось на 17,4% и достигло 1 млн 14,63 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе взлетели на 36,4%, Mercedes-Benz - на 10,8%, BMW - на 14,2%, группы Renault - на 2,1%. Между тем Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) сократила реализацию машин на 1,1%.

Продажи японской Toyota выросли на 33,7%, в то время как Nissan - снизились на 7,1%. Южнокорейская Hyundai сократила реализацию автомобилей на 3,4%.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-ноябре уменьшились на 6,1% относительно аналогичного периода 2021 года (до 8,359 млн), в Европе в целом - на 5,8% (до 10,196 млн).